Об этом рассказал представитель ГУР Минобороны Андрей Черняк. Он подчеркнул, что ни в одном направлении российским военным не удастся добиться успеха.

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По его словам, оккупанты понимают, что проиграют, но завершение войны не планируют.

Он убежден, что вопрос состоит в том, на каких территориях россияне планируют наступать. Разведка пока не может это спрогнозировать.

Мы рассматриваем возможность того, что они могут одновременно уйти с севера или с востока. Такие действия врага предполагаются и наши войска к этому готовы,

– заявил Черняк.

При этом он подчеркнул, что в настоящее время сил и средств у оккупантов на территории Беларуси нет.

Представитель ГУР уверяет, что россияне будут пытаться удержать сухопутный коридор в Крым и захватить всю Донецкую область. При этом, по его мнению, оккупантам не удастся форсировать Днепр, чтобы снова захватить Херсон.

"По оценкам военной разведки Украины, за следующие 4-5 месяцев российская армия может потерять еще до 70 тысяч человек. И к таким потерям руководство страны-оккупанта готово", – добавил Черняк.

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