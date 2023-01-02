Про це розповів представник ГУР Міноборони Андрій Черняк. Він наголосив, що в жодному напрямку російським військовим не вдасться досягнути успіху.

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Які задуми у ворога

За його словами окупанти розуміють, що програють, але завершення війни не планують.

Він переконаний, що питання полягає у тому, на яких територіях росіяни планують наступати. Розвідка поки не може це спрогнозувати.

Ми розглядаємо можливість того, що вони можуть одночасно піти з півночі або сходу. Такі дії ворога передбачаються і наші війська до цього готові,

– заявив Черняк.

При цьому він підкреслив, що наразі сил та засобів в окупантів на території Білорусі немає.

Представник ГУР запевняє, що росіяни будуть намагатися втримати сухопутний коридор до Криму та захопити усю Донецьку область. При цьому, на його думку, окупантам не вдасться форсувати Дніпро, аби знову захопити Херсон.

"За оцінками воєнної розвідки України, за наступні 4-5 місяців російська армія може втратити ще до 70 тисяч людей. І до таких втрат керівництво країни-окупанта готове", – додав Черняк.

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