Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький в етері національного телемарафону. Зараз триває активна підготовка штурмових груп в різних дивізіях та об'єднаннях ворожої армії.

Зверніть увагу У Новорічну ніч Росія довела, що збирається провадити геноцидну війну, – ОП

У чому полягає новий ворожий задум

Вадим Скібіцький розповів, що Росія формує невеликі штурмові загони, чисельністю від 140 до 160 осіб, які будуть озброєні танками, мінометами, артилерійськими системами. Метою створення таких загонів є власне проведення штурмових дій на окремих напрямках фронту.

Крім того, Росія планує підтягнути свої резерви до українського кордону, ввести на нашу територію нових підрозділів та частин підрозділів територіальних військ. Зокрема, останнє уже спостерігається у Херсонській області.

Також, як зазначив Скібіцький, росіяни хочуть проводити наступальні дії на окремих напрямках, аби захопити Донецьку область та утримати ті території, які вже вдалося окупувати. Однак Україна готова до будь-яких сценаріїв.

Початок року буде доволі складним, але ми готові до цього. Ми розуміємо плани, ми розуміємо ті ресурси та резерви, які має Росія і ми прогнозуємо, які дії вона може почати від Нового року,

– наголосив Скібіцький.

Буданов прогнозує завершення війни у 2023

Керівник ГУР Міноборони Кирило Буданов заявив, що у 2023 році Україна переможе у війні з Росією. За його словами, наша держава вийде на кордони 1991 року. Хороших новин варто чекати у другій половині цього року.

Буданов відзначив, що чинників, які вплинуть на перемогу – дуже багато, але у своїх прогнозах він опирається на вже запущені процеси, які у майбутньому дадуть свій результат.