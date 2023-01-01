Російські окупанти розуміють, що на полі бою не матимуть успіху, тому запускають ракети по об'єктах критичної та цивільної інфраструктури, зокрема у святкову, новорічну ніч. Це констатував радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк в ефірі національного телемарафону. Також він вкотре наголосив, що Путін не мав жодного "мандату", аби "легітимно" розпочати це вторгнення.

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Росія понесе історичну відповідальність за геноцидну війну

За словами представника ОП, у кремлівського диктатора не було "юридичних підстав", щоб вдертися на територію нашої держави. Скажімо, Кремль навіть не скликав умовне засідання ООН, аби сказати, що "Україна – це погана країна" та Росії потрібен "мандат" для початку повномасштабної війни.

На думку, Подоляка – це тому, що президент Росії сподівався на швидку та переможну війну, після якої його ніколи не притягнуть до відповідальності. Водночас зараз ворожа держава вбиває цивільних, оскільки розуміє своє безсилля.

Росія зафіксувала остаточно, що буде вести винятково геноцидного типу війну. Тут ніякі докази шукати не потрібно,

– сказав Подоляк.

Окрім того, він згадав, що чимало наших "партнерів" на початку вторгнення вірили у "другу армію світу". Однак зараз в інформаційному просторі все частіше звучать заяви про те, що кремлівське керівництво чекає трибунал в Гаазі та історична відповідальність Росії як держави через злочини окупантів проти цивільного населення.

Що таке геноцид Це цілеспрямовані дії, які провадять держави чи групи людей для того, щоб частково чи повністю знищити певну групу населення або навіть народ. Важливо, що ліквідація відбувається за національними, етнічними, расовими або релігійними мотивами. Власне, геноцид – це те, що чинить Росія на українських землях від, щонайменше, 2014 року.

Джерело: Вікіпедія

Слід також зазначити, що під час включення Подоляк сказав, що на лаві підсудних ми будемо бачити не лише Путіна. А й – інших представників Кремля, якщо ті, звісно, доживуть до цього історичного моменту. Кого саме мав на увазі Подоляк – невідомо, однак під час промови він "загадково" усміхався.

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Коли нарешті Міжнародний кримінальний суд візьметься за Путіна

До цієї теми нагадаємо, що не так давно Джефрі Найс – експрокурор у справі Мілошевича – наголосив, що російський президент прекрасно знає, що чинить його армія на теренах України. Власне, тому він повинен понести відповідальність.

Окрім того, юрист зазначив, що Міжнародний кримінальний суд, до юрисдикції якого належить Україна, поки що не зробив жодних кроків для того, аби кремлівська верхівка була за ґратами. Ймовірно, через певні "політичні вигоди" суд у Гаазі не хоче розпочинати справу проти Путіна.