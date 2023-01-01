Российские оккупанты понимают, что на поле боя не будут иметь успеха, поэтому запускают ракеты по объектам критической и гражданской инфраструктуры, в частности, в праздничную новогоднюю ночь. Это констатировал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк в эфире национального телемарафона. Также он в очередной раз подчеркнул, что у Путина не было ни одного "мандата", чтобы "легитимно" начать это вторжение.

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Россия понесет историческую ответственность за геноцидную войну

По словам представителя ОП, у кремлевского диктатора не было "юридических оснований", чтобы ворваться на территорию нашего государства. Скажем, Кремль даже не созвал условное заседание ООН, чтобы сказать, что "Украина – это плохая страна" и России нужен "мандат" для начала полномасштабной войны.

По мнению Подоляка, это потому, что президент России надеялся на скорую и победную войну, после которой его никогда не привлекут к ответственности. В то же время сейчас вражеское государство убивает гражданских, поскольку понимает свое бессилие.

Россия окончательно зафиксировала, что будет вести исключительно войну геноцидного типа. Здесь никакие доказательства искать не нужно,

– сказал Подоляк.

Кроме того, он вспомнил, что многие наши "партнеры" в начале вторжения верили во "вторую армию мира". Однако сейчас в информационном пространстве все чаще звучат заявления, что кремлевское руководство ждет трибунал в Гааге и историческая ответственность России – как государства из-за преступлений оккупантов против гражданского населения.

Что такое геноцид Это целенаправленные действия, которые предпринимают государства или группы людей, чтобы частично или полностью уничтожить определенную группу населения или даже народ. Важно, что ликвидация происходит по национальным, этническим, расовым или религиозным мотивам. Собственно, геноцид – это то, что делает Россия на украинских землях, по меньшей мере, с 2014 года.

Источник: Википедия

Следует также отметить, что во время включения Подоляк сказал, что на скамье подсудимых мы увидим не только Путина, но и других представителей Кремля, – если те, конечно, доживут до этого исторического момента. Кого именно имел в виду Подоляк – неизвестно, однако во время речи он "загадочно" улыбался.

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Когда наконец-то Международный уголовный суд возьмется за Путина

К этой теме напомним, что недавно Джефри Найс – экс-прокурор по делу Милошевича – подчеркнул, что российский президент прекрасно знает, что делает его армия на территории Украины. Собственно, поэтому он должен понести ответственность.

Кроме того, юрист отметил, что Международный уголовный суд, к юрисдикции которого принадлежит Украина, пока не предпринял никаких шагов для того, чтобы кремлевская верхушка была за решеткой. Вероятно, из-за определенных "политических выгод" суд в Гааге не хочет заводить дело против Путина.