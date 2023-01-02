В етері національного телемарафону представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький заявив, що Росія здатна завдати ще 2 – 3 масовані ракетні удари. Причина проста – високоточна зброя закінчується.

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Що там із російськими запасами ракет

Вадим Скібіцький наголосив, що санкції проти Росії вплинули на те, що країні-агресору важко виробляти власні ракети – росіяни намагаються завозити комплектуючі з-за кордону, але це не завжди вдається.

Тому зараз в росіян в дефіциті ракети "Іскандер", наближаються до закінчення запаси "Калібрів", зменшується кількість крилатих ракет повітряного базування Х-101 та Х-555. Таким чином з наявними запасами Росія може завдати ще 2 – 3 масовані ракетні удари по Україні.

Однак представник ГУР МО уточнив, що санкції суттєво зменшили обсяги власного виробництва ракет росіянами, але не зупинили його повністю. Однак цікаво, що зараз в Україні знаходять уламки від виготовлених в останньому кварталі цього року ракет. Тобто окупанти одразу після виготовлення відправляють їх для обстрілів, що ще раз свідчить про нестачу.

Ми зараз знаходимо уламки ракет, виготовлені в четвертому кварталі 2022 року. Значить, вони виробляються і зразу надаються у війська, щоб здійснювати обстріли наших об'єктів,

– зазначив Скібіцький.

Водночас на тлі вичерпування запасів росіяни почали змінювати тактику обстрілів, застосовуючи в різних конфігураціях й іранські дрони, і ракети старого типу, і високоточні балістичні ракети та перероблені ракети С-300. Однак у ворога також є й проблема з реактивними системами залпового вогню.

Якщо ми говоримо про суходіл, то це насамперед РСЗВ "Смерч", "Ураган" і навіть артилерійські снаряди калібру 122, 152 міліметри. Головне управління розвідки МО України постійно фіксує заходи Росії з поповнення саме цими боєприпасами з інших країн. Велику кількість вони завезли з Білорусі і дуже активно працюють з іншими країнами, щоб знайти запаси,

– наголосив Скібіцький.

Зверніть увагу! Вадим Скібіцький також повідомив, що на тлі провалів на фронті, росіяни вирішили змінювати тактику на полі бою – для цього ворог почав формування штурмових загонів для того, аби відправляти їй у наступ на певних напрямках. В одному загоні має бути від 140 до 160 осіб, озброєних танками, артилерією та мінометами.