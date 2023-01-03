Головнокомандувач поділився, що у період з 31 грудня 2022 року по сьогодні окупанти завдали 14 ударів крилатими ракетами й використали 94 іранських дронів-камікадзе типу "Shahed-136". Про що ще повідомив Залужний, читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Що обговорювали Валерій Залужний і Марк Міллі

Генерали обговорили ключові питання щодо перебігу війни в Україні. Зокрема:

Потреби Сил оборони для боротьби з агресором;

поточну ситуацію на передовій;

обстріли росіянами українських міст;

ситуацію на кордоні з Білоруссю.

Що відбувається на фронті

Головнокомандувач ЗСУ повідомив, що важкі бої тривають на рубежі Сватове–Кремінна та у напрямку Лисичанська. Найскладніша ситуація поки на ділянці Соледар–Бахмут–Майорськ.

Окупанти намагаються просунутися вперед буквально "по своїх трупах". Однак українські Сили оборони стримують противника і не дають пробитися далі.

На Запорізькому напрямку захисники України тримають оборонні позиції, а також перешкоджають ворогу обстрілювати Херсон. Там загарбники ціляться по об'єктах критичної інфраструктури та тероризують мирних мешканців.

Водночас на Донецькому напрямку ЗСУ змогли втримати позиції навколо Авдіївки та продовжили контрнаступальні дії. Ситуація на кордоні з Білоруссю залишається повністю контрольованою.

Валерій Залужний подякував генералу Марку Міллі за його допомогу. Зокрема надання ЗРК, які рятують життя українців.

Я високо ціную лідерство генерала Міллі у наданні Україні військової допомоги. Взаємна довіра та спільне бачення допомагають підвищувати спроможності українського війська обороняти мирні міста і села нашої держави, що є гарантією безпеки в усій Європі,

– констатував Головнокомандувач ЗСУ.

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