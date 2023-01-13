Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников. Как видим, "подход к мышлению" мировых лидеров сейчас существенно изменился в пользу нашего государства.
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Почему Украина уже фактически в НАТО
Резников уверен, что Украина получит долгожданное вооружение, в том числе танки и истребители, поскольку весной и Украина и Россия готовятся к новым наступлениям.
Украина стала членом НАТО. Де-факто, а не де-юре (по закону). Потому что у нас есть оружие и понимание того, как его использовать,
– подчеркнул министр.
К слову, как отмечал сам Путин, "вторжение в Украину – экзистенциальное сражение против западных стран, желающих ослабить Россию".
Российское командование утверждает, что оно воюет с НАТО в Украине, поскольку Запад снабжает наше государство оружием.
Украина является донором безопасности в мире
В свою очередь, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что вступление Украины в НАТО – это параллельный путь, который нужно решать по отдельности.
"Украина уже является фактическим донором безопасности всего Североатлантического альянса. Мы защищаем евроатлантическое пространство и становимся самой мощной военной силой на восточном фланге НАТО", – сказал Кулеба.
Министр убежден, что необходимо как можно скорее формализовать то, что давно стало фактом: что Украина является неотъемлемой и значимой частью евроатлантического сообщества.
Наше государство значительно усиливает коллективные возможности и обороноспособность НАТО. Кулеба добавил, что полноправное членство нашего государства в НАТО откроет новые возможности для Украины и ее государств-членов.
Зеленский ждет от НАТО решительных шагов
- 11 января на брифинге с президентами Польши и Литвы Владимир Зеленский заявил, что наше государство ожидает от Североатлантического альянса мощных шагов.
- Риторики об открытых дверях недостаточно для Украины, недостаточно для мотивации нашего государства и недостаточно для мотивации наших воинов, – подчеркнул Зеленский.
- Глава государства добавил, что для нас нужны шаги вперед. Это и будет являться важным сигналом.
- Следует отметить, что генсек НАТО недавно заявил, что для мира в Европе нужна победа Украины. Следовательно, он призвал партнеров продолжать предоставлять оружие в долгосрочной перспективе.