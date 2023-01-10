Об этом министр обороны Канады Анита Ананд объявила по итогам телефонного разговора с министром обороны Украины Алексеем Резниковым.
Важно Все идет по плану, – Воздушные силы о подготовке украинских защитников с Patriot
Глава канадского Минобороны отметила, что это первое бесплатное предоставление Канадой системы противовоздушной обороны Украине.
В условиях жестоких воздушных ударов России по Украине эта система противовоздушной обороны поможет защитить украинские населенные пункты и объекты критической инфраструктуры от атак беспилотников, ракет и самолетов,
– подчеркнула Анита Ананд.
Она добавила, что системы NASAMS обладают крайне высоким показателем эффективности, что сделает помощь Канады очень ценным вкладом в обороноспособность Украины.
"Оказывая всестороннюю военную помощь, Канада будет продолжать поддерживать украинский народ в его борьбе против незаконного и неоправданного вторжения России", – отметила Ананд.
Реакция Украины
- Алексей Резников сразу же поблагодарил Канаду за то, что она остается рядом с Украиной.
- На новость отреагировал и Владимир Зеленский. Он поблагодарил премьера Канады Джастина Трюдо, подчеркнув, что тот доказал свое истинное лидерство в отстаивании демократии и прав человека. Он поблагодарил за помощь в защите украинского неба.
Что известно о NASAMS
- Максимальная дальность поражения зенитно-ракетного комплекса колеблется в пределах от 25 до 50 км, а максимальная высота поражения – от 15 до 25 км.
- Максимальная скорость выпускаемой из комплекса ракеты способна достигать показателя 4 900 километров в час. Для запусков используют ракеты с двойным типом назначения.
- Каждая из пусковых установок имеет по 6 ракет, которые способны одновременно ударить по одной или нескольким целям. Эти установки транспортируются на базе шасси грузовика Scania P113.
- В боевом положении их устанавливают на землю. Время перехода в боевое положение – 15 минут. ЗРК способен выпустить 54 или 72 ракеты за 12 секунд.