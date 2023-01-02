Об этом 1 января сказал генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг.
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"Например, для артиллерии нам нужно огромное количество боеприпасов, нам нужны запчасти. Нам нужно наращивать производство и именно это делают союзники", – рассказал Столтенберг.
Генсек НАТО добавил, что также необходимо техническое обслуживание систем вооружений, которые уже предоставили Украине. По его словам, это так же важно, как и поставки дополнительного оружия.
К чему призвал Столтенберг
По мнению генсека НАТО, для мира в Европе нужна победа Украины. Следовательно, он призвал партнеров продолжать предоставлять оружие в долгосрочной перспективе.
Мы должны быть готовы к долгому пути, потому что, как вы заметили, Россия не намерена отказываться от своей главной цели – установление контроля над Украиной, – отметил Столтенберг.
Последние заявления Столтенберга: что известно
- Генсек альянса считает Россию непредсказуемой. Он отметил, что Кремль готов "терпеть мучительные потери", но нашел способ обращаться за помощью к другим авторитарным режимам.
- Столтенберг сказал, что 2022 год стал для Путина временем "удручающих неудач". По мнению генсека, российский президент недооценил Украину и силы НАТО.
- Кроме этого, Столтенберг убежден, что Путин хочет заморозить войну и не намерен вступать в переговоры.