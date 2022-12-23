Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что 2022 год стал годом "удручающих неудач" для российского президента. Генсек отметил, что в этом году Путин совершил две роковые ошибки.

Интересно Путин ответил на выступление Зеленского в Конгрессе шаблонными заявлениями и ложью, – ISW

Каких ошибок допустил Путин

Прежде всего, кремлевский диктатор недооценил Украину. Путин считал, что сможет взять Киев и обезглавить правительство в течение нескольких дней.

Однако, как видим, десять месяцев спустя украинский народ, ВСУ и руководство продолжают защищать свою Родину. Генсек сообщил, что десятки тысяч российских оккупантов убили или ранили, а еще около миллиона россиян покинули свою страну.

Столтенберг подчеркнул, что год жестокой войны, которую начал Путин, сделал Россию более бедной и изолированной, чем за последние десятилетия.

Еще одной ошибкой Кремля была недооценка сил НАТО.

Он думал, что сможет разделить нас и удержать от поддержки Украины,

– сказал Генсек.

Столтенберг заявил, что хотя НАТО и не является стороной в этом конфликте, союзники являются едиными. Страны мира продолжают оказывать Украине беспрецедентную военную помощь.

Кроме того, страны-члены альянса поддерживают права нашего государства на самооборону и помогают ему оставаться свободной и демократической страной.

Как мир помогает Украине в войне против России