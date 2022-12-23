Генсек НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що 2022 рік став роком "гнітючих невдач" для російського президента. Генсек зауважив, що цьогоріч Путін зробив дві фатальні помилки.

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Яких помилок припустився Путін

Перш за все, кремлівський диктатор недооцінив Україну. Путін вважав, що зможе взяти Київ і обезголовити уряд протягом кількох днів.

Проте, як бачимо, через десять місяців український народ, ЗСУ та керівництво продовжують захищати свою Батьківщину. Генсек повідомив, що десятки тисяч російських окупантів вбили чи поранили, а ще близько мільйона росіян покинули свою країну.

Столтенберг наголосив, що рік жорстокої війни, яку розв'язав Путін, зробив Росію біднішою та ізольованішою, ніж за останні десятиліття.

Ще однією помилкою Кремля була недооцінка сил НАТО.

Він думав, що зможе розділити нас і утримати від підтримки України,

– сказав Генсек.

Столтенберг заявив, що хоча НАТО й не є стороною в цьому конфлікті, союзники є єдиними. Країни світу продовжують надавати Україні безпрецедентну військову допомогу.

Крім того, країни-члени альянсу підтримують права нашої держави на самооборону та допомагають їй залишатися вільною та демократичною країною.

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