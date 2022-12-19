У 2023 році влада Великобританії відправить в Україну артилерійські боєприпаси на суму близько 286 мільйонів євро.
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Військова допомога від Британії
Прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак планує оголосити про новий великий артилерійський пакет для України під час саміту Об'єднаних експедиційних сил (JEF), що відбудеться у столиці Латвії Ризі 19 грудня.
На цій зустрічі він також обміняється думками щодо поточних зусиль щодо протидії російській агресії.
У Лондоні переконані, що зазначений пакет озброєння стане постійним припливом найважливіших артилерійських боєприпасів в Україну протягом 2023 року.
Сунак закликає підтримувати Україну
Сунак закликає лідерів підтримати чи підвищити рівень підтримки України у 2022 році у 2023 році, йдеться у заяві, поширеній канцелярією британського прем'єр-міністра.
Велика Британія та наші європейські союзники йдуть пліч-о-пліч у нашій відповіді на вторгнення в Україну, і ми знову як і раніше непохитні в наших прагненнях до миру в Європі. Але для досягнення миру ми повинні стримувати агресію, і наші спільні розгортання по всьому регіону життєво важливі для забезпечення того, щоб ми могли реагувати на найсерйозніші загрози,
– йдеться в його заяві.
У повідомленні також зазначили, що Британія лідирувала у наданні оборонної допомоги Україні, включно з відправкою реактивних систем залпового вогню та нещодавно 125 зенітних знарядь, а також понад 100 тисяч боєприпасів від початку повномасштабного вторгнення Росії.