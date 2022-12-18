Про це повідомили у військовому телебачення України. Вони показали комплекс, з якого вперше у бою застосували ракету Marlet.

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Протиповітряна оборона

Військовослужбовець Юрій вважає, що Україні вдається побудувати багатоешелонну оборону. Вона, як зазначив захисник, включає і засоби ближньої дії, такі як ПЗРК, і зенітні ракетні комплекси середньої дії "Оса", "Бук" і дальньої дії С-300.

Тобто комбінуючи ці засоби змушували противника зменшити атаки, бо він зазнав значних втрат в авіації й почав діяти значно обережніше, але і менш ефективно, – сказав Юрій.



Військовослужбовець Юрій / Скриншот з відео

Збили "Орлан"

Україна має на озброєнні різноманітні переносні ЗРК. Наприклад, легку багатоцільову керовану ракету Marlet на базі британського ПЗРК Starstreak. Крім України, вона є на озброєнні у лише двох армій світу – Великої Британії та Індонезії.

Вперше ракету Marlet застосували в реальних бойових умовах саме в Україні цьогоріч. З першим пуском захисники одразу збили ціль – ворожий безпілотник. Військовослужбовець Андрій показав зброю, яка ліквідувала "Орлан".



Андрій тримає успішно випробувану зброю / Скриншот з відео

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