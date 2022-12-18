Об этом сообщили в военном телевидении Украины. Они показали комплекс, из которого впервые в бою применили ракету Marlet.

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Противовоздушная оборона

Военнослужащий Юрий считает, что Украине удается построить многоэшелонную оборону. Она, как отметил защитник, включает и средства ближнего действия, такие как ПЗРК и зенитные ракетные комплексы среднего действия "Оса", "Бук" и дальнего действия С-300.

То есть комбинируя эти средства заставляли противника уменьшить атаки, потому что он понес значительные потери в авиации и начал действовать значительно более осторожно, но и менее эффективно, – сказал Юрий.



Военнослужащий Юрий / Скриншот с видео

Сбили "Орлан"

Украина имеет на вооружении различные переносные ЗРК. К примеру, легкую многоцелевую управляемую ракету Marlet на базе британского ПЗРК Starstreak. Кроме Украины, она находится на вооружении только двух армий мира – Великобритании и Индонезии.

Впервые ракета Marlet была применена в реальных боевых условиях именно в Украине в этом году. С первым пуском защитники сразу сбили цель – вражеский беспилотник. Военнослужащий Андрей показал оружие, ликвидировавшее "Орлан".



Андрей держит успешно испытаное оружие / Скриншот с видео

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