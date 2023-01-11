Об этом на брифинге с президентами Польши и Литвы заявил Владимир Зеленский. Подробнее рассказывает 24 Канал.

Читайте также Польша передаст Украине роту танков Leopard

Украина ожидает мощных шагов от НАТО

Президент Украины отметил, что ожидает мощных шагов от НАТО во время саммита в Вильнюсе. Ведь просто поддержки недостаточно.

Риторики об открытых дверях недостаточно для Украины, недостаточно для мотивации нашего государства и недостаточно для мотивации наших воинов,

– подчеркнул Зеленский.

Глава государства добавил, что нам нужны шаги вперед. Это и будет важным сигналом.

"Эти вещи, они мотивируют людей, наше общество, как кандидатство в ЕС. Как это влияет? Мотивирует, что все это правда, что люди неравнодушны, что нас не кормят обещаниями, действительно нас видят среди равных равными", – отметил президент.

Кратко об итогах встречи трех президентов