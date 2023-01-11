Про це на брифінгу з президентами Польщі та Литви заявив Володимир Зеленський. Детальніше розповідає 24 Канал.

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Україна очікує на потужні кроки від НАТО

Президент України зазначив, що очікує на потужні кроки від НАТО під час саміту у Вільнюсі. Адже просто підтримки недостатньо.

Риторики про відкриті двері недостатньо для України, недостатньо для мотивації нашої держави та недостатньо для мотивації наших воїнів,

– підкреслив Зеленський.

Глава держави додав, що для нас потрібні кроки вперед. Це і буде важливим сигналом.

"Ці речі, вони мотивують людей, наше суспільство, як кандидатство в ЄС. Як це впливає? Мотивує, що все це правда, що люди небайдужі, що нас не годують обіцянками, що дійсно нас бачать серед рівних рівними", – зазначив президент.

Коротко про підсумки зустрічі трьох президентів