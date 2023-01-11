Президенти трьох держав зустрілись у рамках Люблінського трикутника. Після цього на брифінгу для ЗМІ Науседа заявив, що Київ отримає озброєння. Про це передає 24 Канал.
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Добрі новини з Литви
Науседа зауважив, що в Литві часто трапляються політичні суперечки та дискусії, однак вони ніколи не стосуються підтримки України. З його слів зрозуміло, що Вільнюс непохитно підтримуватиме нашу державу у війні проти Росії. Усі політичні партії країни стоять на одному фронті заради цього.
Сьогодні я привіз добрі новини для України. Ми передаємо системи протиповітряної оборони та певні зенітні установки, які мають допомогти вам з цією боротьбою,
– сказав президент Литви.
Водночас він закцентував на тому, що його державу продовжуватиме підтримувати нашу – на енергетичному фронті. Вільнюс передав Україні декілька партій генераторів та продовжуватиме це робити.
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Польща також надасть Україні танки
- На цьому ж брифінгу стало відомо, що Польща передасть Україні роту танків Leopard 2. Про це заявив президент держави Анджей Дуда.
- Водночас глава нашої держави Зеленський після цієї зустрічі повідомив, що рішення про допомогу має ухвалити ще одна країна. Яка саме – він не зазначив.
- Також до цієї теми варто згадати, що Італія готова передати Україні ще більше військової зброї. На цьому зауважив віцепрем'єр Антоніо Таяні.