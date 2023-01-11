Італія готова надіслати більше зброї для України. Очевидно, парламент перед цим проінформують. Про це заявив міністр закордонних справ і віцепрем’єр Антоніо Таяні.

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Чиновник зазначив, що Італія надіслала понад 50 тонн електроматеріалів для відновлення енергомережі, зруйнованої російськими атаками. Крім того, з Францією говорять про засоби протиповітряної оборони.

Чому затримується допомога від Італії

Італійські ЗМІ повідомляли, що рішення про постачання нової зброї в Україну відклали до наступного місяця через політичну напруженість, міркування вартості та брак обладнання, передає Reuters.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Рим розглядає можливість постачання систем ППО. Він сказав про це після телефонної розмови з прем'єр-міністром Італії Джорджією Мелоні, у якій вона підтвердила "повну підтримку" України своїм урядом.

Потім міністр оборони Гвідо Крозетто обережно натякнув, що Італія може поставити Україні франко-італійські SAMP/T. Таяні сказав, що Італія працювала з французами над вирішенням проблем розгортання SAMP/T. Він каже, що потрібен час, тому що є технічні проблеми, але військове командування працює над цим.

Україна просить Італію пришвидшити процес

Радник глави ОП Михайло Подоляк зазначив, що Україна очікує отримати від Італії зброю та системи ППО для цивільного населення та критичної інфраструктури від крилатих ракет і ударних безпілотників.

Він закликав уряд Італії прискорити ухвалення рішення щодо надання зброї, адже це стосується життів мирних мешканців і військовослужбовців.