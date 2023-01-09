Попередньо відомо, що схвалення постачання військової допомоги відбудеться не раніше лютого 2023 року. Проте є дані про те, яку саме техніку хочуть передати Києву.

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Що відомо про надання військової допомоги

Момент істини, як зараз просочується з виконавчих джерел, призначений на кінець січня, коли уряд вирішить, які та скільки машин відправити українцям,

– мовиться в повідомленні.

За даними видання, прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні хоче приїхати до Києва до кінця лютого 2023 року. Проте політикиня не хоче цього робити "з порожніми руками".

Попередньо відомо, що Україні можуть передати:

зенітні ракетні комплекси SAMP-T;

керовані ракети Aspide.

Окрім того, за даними видання, прем'єрка Італії Джорджія Мелоні та міністр оборони Гвідо Крозетто вирішили дотримуватися своїх зобов'язань перед Володимиром Зеленським. Проте на них сильно тисне брак зброї, адже дві ракетні батареї вже відправили до Кувейту та Словаччини.

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