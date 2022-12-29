Мелоні планує відвідати Київ до кінця лютого. Вона вважає, що до 24 лютого, дати, коли Росія розпочала повномасштабну агресію, можуть бути здійснені певні ініціативи.

До теми Під загрозою поразки Росія може застосувати тактичну ядерну зброю, – міністр оборони Італії

Мелоні наголосила на підтримці України

Що стосується можливої міжнародної мирної конференції, то Мелоні сказала, що вона виступає за все, що можна зробити для сприяння миру.

Італія готова гарантувати мирний процес. Саме тому я планую поїхати до Києва до кінця лютого. Тому що я вважаю, що 24 лютого, рік після початку повномасштабної війни в Україні, – це дата, до якої, на мою думку, можуть бути зроблені деякі ініціативи,

– заявила Мелоні.

Вона додала, що питання миру не може бути досягнуте лише шляхом заяви про нього. За її словами, потрібно докласти зусиль, щоб отримувати сигнали від обох сторін, але наразі "немає великих сигналів від Росії".

При цьому Мелоні висловила сподівання, що Москва "усвідомить величезну помилку", яку робить, а доти Італія захищатиме Україну.

"Ми захищатимемо міжнародні права, суверенітет і свободу України", – підсумувала лідерка Італії.

Зеленський поговорив з Мелоні