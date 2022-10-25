Про це Мелоні повідомила під час своєї промови у парламенті 25 жовтня. Таким чином, прем'єрка Італії виступає проти агресії Росії.

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Мелоні обіцяє підтримувати Україну

За її словами, Італія продовжуватиме підтримувати західні санкції проти путінського режиму, не зважаючи на будь-який газовий шантаж.

Поступка путінському шантажу у сфері енергетики не вирішить проблему, а посилить її, відкривши шлях до нових вимог і шантажу,

– наголосила Мелоні.

До речі, у Росії дуже раділи відставці попередника Джорджії Мелоні – Маріо Драгі. Жителі країни-агресорки думали, що до уряду прийде проросійський політик і підтримуватиме їх. Втім, виявилось все навпаки.

Мелоні досить дружня до України. Проте її союзники мали складну історію стосунків з Росією та Владіміром Путіним.

Нагадаємо, що раніше Джорджія Мелоні запевнила Володимира Зеленського у лояльній підтримці українського народу.

"Дорогий Володимире Зеленський, ви знаєте, що можете розраховувати на нашу лояльну підтримку справи свободи українського народу. Залишайтеся сильними і зберігайте свою віру непохитною", – заявляла вона.

Зверніть увагу! Джорджія Мелоні 22 жовтня склала присягу глави уряду Італії. Президент Володимир Зеленський привітав політикиню. Український лідер побажав новому італійському уряду успішно відповідати на всі виклики сьогодення.

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