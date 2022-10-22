Зеленський побажав новому італійському уряду успішно відповідати на всі виклики сьогодення. Привітання президент оприлюднив у твітері.
До речі Джорджія Мелоні склала присягу прем'єр-міністерки Італії
Вітаю Джорджію Мелоні – першу жінку на посаді Прем’єр-міністра Італії,
– наголосив український лідер.
Він додав, що розраховує на продовження плідної співпраці задля забезпечення миру й добробуту в Україні, Італії та світі.
Мелоні склала присягу: що відомо
- Лідерка партії "Брати Італії", 45-річна Джорджія Мелоні, офіційно склала присягу глави італійського уряду.
- Крім неї, присягу склали міністри уряду. В Італії з'явилися нові 24 урядовці, з яких шестеро – жінки.
- На відміну від інших ультраправих, Мелоні зайняла міцнішу позицію щодо зовнішньої політики та війни Росії проти України. Наприклад, "Брати Італії" голосували у парламенті за надання Україні зброї.
- Сенатор від партії Адольф Урсо відвідував Київ для налагодження взаємовідносин між країнами.
Може зацікавити – як вибори в Італії вплинуть на Україну: відео