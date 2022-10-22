Зеленский пожелал новому итальянскому правительству успешно отвечать на все нынешние вызовы. Приветствие президент обнародовал в твиттере.
Кстати Джорджия Мэлони принесла присягу премьер-министру Италии.
Приветствую Джорджию Мэлони – первую женщину в должности Премьер-министра Италии,
– подчеркнул украинский лидер.
Он добавил, что рассчитывает на продолжение плодотворного сотрудничества по обеспечению мира и благосостояния в Украине, Италии и мире.
Мэлони принесла присягу: что известно
- Лидер партии "Братья Италии", 45-летняя Джорджия Мелони, официально приняла присягу главы итальянского правительства.
- Кроме нее, присягу приняли министры правительства. В Италии появились новые 24 чиновника, из которых шесть женщин.
- В отличие от других ультраправых, Мелони заняла более крепкую позицию по внешней политике и войне России против Украины. К примеру, "Братья Италии" голосовали в парламенте за предоставление Украине оружия.
- Сенатор от партии Адольф Урсо посещал Киев для налаживания взаимоотношений между странами.
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