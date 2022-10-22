Мелоні склала присягу прем'єр-міністерки Італії

Також сьогодні склали присягу і міністри її уряду. В Італії з'явилися нові 24 урядовці, з яких шестеро – жінки.

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Президент Італії Серджо Маттарелла викликав до свого палацу першу в історії республіки жінку-прем'єра і доручив їй сформувати новий уряд. Напередодні він провів консультації з об'єднаною правоцентристською делегацією, яка гарантувала наявність чіткої парламентської більшості й недвозначну вказівку на бажання бачити лідерку "Братів Італії" на чолі уряду.

Тому у суботу, 22 жовтня, в президентському палаці у присутності президента Італії Джорджія Мелоні склала присягу глави уряду. Незадовго до цього вона оголосила членів свого кабінету:

Посаду глави МЗС й віцепрем'єра буде обіймати Антоніо Таяні, який раніше був президентом Європарламенту;

Міноборони Італії очолюватиме Гвідо Кросетто, співзасновник партії "Брати Італії";

Міністерство внутрішніх справ очолить представник "Ліги" Маттео П'янтедозі, який уже працював там керівником апарату в уряді Маттео Сальвіні, а донедавна обіймав посаду префекта Рима;

Лідер "Ліги" Маттео Сальвіні суміщатиме посади віцепрем'єра й міністра інфраструктури.

Зеленський поговорив з Мелоні

Напередодні український лідер провів телефонну розмову з Мелоні. Під час розмови вони наголосили на необхідності продовжувати всебічну підтримку України. Особливо актуальним це питання стало після формування нового італійського уряду.

Президент України також подякував Мелоні за тверду підтримку суверенітету й територіальної цілісності нашої держави.

Позиція Мелоні щодо війни Росії проти України

Важливо відзначити, що на відміну від інших ультраправих, Мелоні зайняла міцнішу позицію щодо зовнішньої політики та війни Росії проти України. Вона була рішучою і в парламенті, "Брати Італії" голосували за надання Україні зброї.

Рішучим кроком від партії "Брати Італії" був візит до Києва сенатора Адольфа Урсо – для налагодження взаємовідносин між Італією і Україною. Він дав чітко зрозуміти, що Мелоні та її партія діятимуть чітко у питаннях постачання зброї Україні та санкцій проти Росії.

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