Наприкінці 2022 року Президент України Володимир Зеленський обговорював з прем'єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні надання нашій державі систем ППО. Днями італійські ЗМІ повідомили, що у Римі готують новий пакет військової допомоги.

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Італія обговорює з Францією відправлення в Україну ППО

Водночас європейські засоби масової інформації зазначають, що Італія веде переговори з Францією щодо надання українській армії систем протиповітряної оборони спільного виробництва. Це прокоментував міністр закордонних справ країни Антоніо Таяні.

Шостий пакет військової допомоги Україні ще на стадії обговорення, і, як говорилося, не буде жодного відправлення зброї до відповідної доповіді у парламенті. Ми обговорюємо з французами моменти вдосконалення пакету з погляду надання систем ППО, які засновані на спільних розробках між Римом та Парижем,

– наголосив він.

Окрім того, журналісти поставили Таяні уточнювальне запитання щодо того, чи США просили Італію прискорити темпи постачання зброї в Україну. З його відповіді зрозуміло, що про це не йшлося у розмові між Римом та Вашингтоном.

Військова допомога Україні від партнерів: актуальна інформація

Сполучені Штати Америки нещодавно оголосили про надання Києву допомоги, яку можна оцінити у 3 мільярди доларів. Відомо, що це найбільший пакет військової підтримки від Вашингтона від початку повномасштабного вторгнення. У ньому, зокрема, будуть 50 бойових машин піхоти Bradley з 500 протитанковими ракетами TOW, 250 000 патронів калібру 25 міліметрів та 100 бронетранспортерів M113.

Окрім того, Греція готова поступитися чергою за поставками німецьких БМП Marder. Власне, у міноборони країни сказали, що Європа може почекати з наданням Афінам цих бойових машин піхоти, адже нашій державі вони більш потрібні.