Таку думку 24 Каналу висловив радник очільника Офісу Президента Михайло Подоляк. Він підкреслив, що найважливішим є навіть не сума військової допомоги наших союзників, а номенклатура озброєння, її кількість та час, коли США нададуть його нашій державі.

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Захід чітко розуміє, що Україна має отримати усе необхідне

Так, сьогодні Захід розуміє, що та номенклатура озброєння, яку назвала Україна, допоможе нашим Збройним Силам швидше звільняти окуповані території.

Таке розуміння є, ще вчора його не було,

– зазначив радник очільника ОП,

За його словами, сьогодні у наших партнерів є розуміння того, що Україна має отримати всю зброю у необхідній кількості. Ба більше, вони вже її надають і будуть надавати.

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Наша держава зможе закрити небо

Подоляк зауважив, що раніше це здавалося казкою, а зараз наша держава закриває небо. Для цього у нас є усі сучасні системи, зокрема:

зенітний ракетний комплекс NASAMS;

IRIS-T;

2 батареї системи ППО Patriot;

мобільні ЗРК Gepard.

Усе це разом – повністю закриє нам головне – критичну інфраструктуру та цивільне населення,

– наголосив радник голови ОП.

Він додав, що усі рішення щодо захисту цивільного населення нашої держави вже ухвалені. Ба більше, вони вже імплементуються у реальність.

Що увійде до нового пакету допомоги від США

У межах нового пакету допомоги Сполучені Штати нададуть Україні: