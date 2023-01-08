Такое мнение 24 Каналу выразил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. Он подчеркнул, что важнейшим является даже не сумма военной помощи наших союзников, а номенклатура вооружения, ее количество и время, когда США предоставят его нашему государству.

Важно Запад начал поставлять Украине оружие для конкретной наступательной операции, – Пионтковский

Запад ясно понимает, что Украина должна получить все необходимое

Так, сегодня Запад понимает, что та номенклатура вооружения, которую назвала Украина, поможет нашим Вооруженным Силам быстрее освобождать оккупированные территории.

Такое понимание есть, еще вчера его не было,

– отметил советник руководителя ОП,

По его словам, сегодня у наших партнеров есть понимание, что Украина должна получить все оружие в необходимом количестве. Более того, они уже его предоставляют и будут предоставлять.

Подоляк прокомментировал новый пакет военной помощи от США: смотрите видео

Наше государство сможет закрыть небо

Подоляк заметил, что раньше это казалось сказкой, а сейчас наше государство закрывает небо. Для этого у нас есть все современные системы, в частности:

зенитный ракетный комплекс NASAMS;

IRIS-T;

2 батареи системы ПВО Patriot;

мобильные ЗРК Gepard.

Все это вместе – полностью закроет нам главное – критическую инфраструктуру и гражданское население,

– подчеркнул советник главы ОП.

Он добавил, что все решения по защите гражданского населения нашего государства уже приняты. Более того, они уже имплементируются в реальность.

Что войдет в новый пакет помощи от США

В рамках нового пакета помощи Соединённые Штаты предоставят Украине: