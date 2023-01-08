Такое мнение 24 Каналу выразил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. Он подчеркнул, что важнейшим является даже не сумма военной помощи наших союзников, а номенклатура вооружения, ее количество и время, когда США предоставят его нашему государству.
Важно Запад начал поставлять Украине оружие для конкретной наступательной операции, – Пионтковский
Запад ясно понимает, что Украина должна получить все необходимое
Так, сегодня Запад понимает, что та номенклатура вооружения, которую назвала Украина, поможет нашим Вооруженным Силам быстрее освобождать оккупированные территории.
Такое понимание есть, еще вчера его не было,
– отметил советник руководителя ОП,
По его словам, сегодня у наших партнеров есть понимание, что Украина должна получить все оружие в необходимом количестве. Более того, они уже его предоставляют и будут предоставлять.
Подоляк прокомментировал новый пакет военной помощи от США: смотрите видео
Наше государство сможет закрыть небо
Подоляк заметил, что раньше это казалось сказкой, а сейчас наше государство закрывает небо. Для этого у нас есть все современные системы, в частности:
- зенитный ракетный комплекс NASAMS;
- IRIS-T;
- 2 батареи системы ПВО Patriot;
- мобильные ЗРК Gepard.
Все это вместе – полностью закроет нам главное – критическую инфраструктуру и гражданское население,
– подчеркнул советник главы ОП.
Он добавил, что все решения по защите гражданского населения нашего государства уже приняты. Более того, они уже имплементируются в реальность.
Что войдет в новый пакет помощи от США
В рамках нового пакета помощи Соединённые Штаты предоставят Украине:
- 50 боевых машин пехоты Bradley с 500 противотанковыми ракетами TOW и 250 000 патронов калибра 25 миллиметров;
- 100 бронетранспортеров M113;
- 55 противоминных транспортных средств с засадой (MRAP);
- 138 многоцелевых колесных транспортных средств высокой мобильности (HMMWV);
- 18 гаубиц калибра 155 миллиметров и 18 машин снабжения боеприпасами;
- 70 тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров;
- 500 высокоточных артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров;
- 1 200 снарядов калибра 155 миллиметров дистанционной противоброневой минной системы (RAAM);
- 36 буксированных гаубиц калибра 105 миллиметров и 95 000 артиллерийских снарядов;
- 10 000 минометных снарядов калибра 120 миллиметров;
- дополнительные боеприпасы для ракетных артиллерийских систем высокой мобильности (HIMARS);
- ракеты ПВО RIM-7;
- 4 000 авиационных ракет Zuni;
- около 2 000 противотанковых ракет;
- снайперские винтовки, пулеметы и патроны к гранатометам и стрелковому оружию;
- противопехотные боеприпасы Claymore;
- приборы ночного видения и оптика;
- запчасти и другое полевое оборудование.