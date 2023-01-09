Предварительно известно, что одобрение поставок военной помощи состоится не ранее февраля 2023 года. Однако есть данные о том, какую технику хотят передать Киеву.

Важно Италия готова выступить гарантом мирного соглашения по Украине, – Мелони

Что известно о предоставлении военной помощи

Момент истины, как сейчас просачивается из исполнительных источников, назначен на конец января, когда правительство решит, какие и сколько машин отправить украинцам,

– говорится в сообщении.

По данным издания, премьер-министр Италии Джорджия Мэлони хочет приехать в Киев до конца февраля 2023 года. Однако политик не хочет этого делать "с пустыми руками".

Предварительно известно, что Украине могут передать:

зенитные ракетные комплексы SAMP-T;

управляемые ракеты Aspide.

Кроме того, по данным издания, премьер Италии Джорджия Мэлони и министр обороны Гвидо Крозетто решили придерживаться своих обязательств перед Владимиром Зеленским. Однако на них сильно давит нехватка оружия, ведь две ракетные батареи уже отправили в Кувейт и Словакию.

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