Детальну інформацію про те, що відбувається на фронті та в тилу, читайте у матеріалі 24 Каналу.

​До теми Санкції проти Білорусі та Ірану розширять, бої за Соледар: хронологія 321 дня війни

06:34 На штурм Соледару ворог перекинув спецпризначенців з гарячих точок, проте робити висновки поки що не варто. Зокрема, в ISW вважають, що реальність контролю над місцевістю в Соледарі затьмарюється динамічним характером міських боїв.

05:20 Павло Лисянський повідомив, що на Донбасі окупанти буквально знищують українське населення. Він каже, що зараз діє система підтримки окупаційних адміністрацій від регіонів Росії. Зокрема, вони направляють росіян працювати на підприємства тимчасово окупованих територій України.

02:54 У Держдепі США зазначають, що Росія отримувала зброю від Північної Кореї через треті держави. На такий крок Кремль був змушений піти через санкції, накладені Заходом.

01:36 Радник глави ОП Михайло Подоляк зауважив, що у світі повинні напрацювати механізм, згідно з яким Росія більше не зможе здійснювати ядерний шантаж. За його словами, світовим державам потрібно позбутися страху перед Росією й відверто обговорювати ядерну тематику. Адже спостерігається тенденція, що її чомусь виносять за дужки.