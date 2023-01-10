Детальну інформацію про те, що відбувається на фронті та в тилу на 321 день війни, читайте у матеріалі 24 Каналу.

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02:21 Україна отримає протидронні установки VAMPIRE. Мовиться про постачання 14 відповідних ракетних комплексів. Зауважимо, що їх ще у серпні обіцяли в США. Перша партія, що складається з 4 установок прийде до серпня цього року, а решта – прибуде до кінця 2023.

01:28 Окупанти будують оборонну лінію в центрі Мелітополя. Про це розповів депутат Херсонської обласної ради та військовослужбовець ЗСУ Сергій Хлань. Він стверджує, що великі колони російської військової техніки рухаються залізницею з окупованого Криму через Новоолексіївку в бік міста.

00:57 У російському Шебекіно в Бєлгородській області пролунали потужні вибухи. Так почала активно "цвісти" бавовна. Жителі населеного пункту навіть спускалися в укриття.

00:17 Президент Польщі Анджей Дуда провів засідання Ради нацбезпеки. На порядку денному стояло прохання України про постачання важких бойових машин західного виробництва, включаючи німецькі танки Leopard 2. Дуда заявив, що Варшава ухвалить рішення про передачу цих танків, якщо ці постачання відбуватимуться у межах широкої коаліції.