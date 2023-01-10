Подробную информацию о том, что происходит на фронте и в тылу на 321 день войны, читайте в материале 24 Канала.

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02:21 Украина получит противодронные установки VAMPIRE. Речь идет о поставках 14 соответствующих ракетных комплексов. Заметим, что их еще в августе обещали в США. Первая партия, состоящая из 4 установок, придет к августу этого года, а остальная – прибудет к концу 2023 года.

01:28 Оккупанты строят оборонную линию в центре Мелитополя. Об этом рассказал депутат Херсонского областного совета и военнослужащий ВСУ Сергей Хлань. Он утверждает, что большие колонны российской военной техники движутся по железной дороге из оккупированного Крыма через Новоалексеевку в сторону города.

00:57 В российском Шебекино в Белгородской области прогремели мощные взрывы. Так начал активно "цвести" хлопок. Жители населенного пункта даже спускались в укрытие.

00:17 Президент Польши Анджей Дуда провел заседание Совета по нацбезопасности. На повестке дня стояла просьба Украины о поставках тяжелых боевых машин западного производства, включая немецкие танки Leopard 2. Дуда заявил, что Варшава примет решение о передаче этих танков, если эти поставки будут проходить в рамках широкой коалиции.