Подробную информацию о происходящем на фронте и в тылу на 320 день войны, читайте в материале 24 Канала.

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05:28 Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко поделился информацией о ситуации в регионе. По его словам, анонсированное захватчиками "восстановление" зданий – чистая фикция. Оккупанты, в лучшем случае, ремонтируют малый процент обещанных домов. Не единичная практика, когда россияне зачищают квартиру "под ноль", а затем просто исчезают.

00:46 Польша призывает НАТО истощить Россию. Об этом заявляют в статье издание Welt. Польские политики неоднократно высказывали ключевое мнение о том, что Россию как опасного агрессора нужно остановить раз и навсегда и никаких компромиссов искать здесь не стоит.

00:05 Советник главы ОП Михаил Подоляк допустил, какие территории первыми вернет Украина. По его словам, когда Украина освободит Луганскую, Донецкую или Запорожскую области, то Крым перейдет под тотальный огневой контроль Украины. Соответственно, россияне начнут в панике убегать оттуда.