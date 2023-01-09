Детальну інформацію про те, що відбувається на фронті та в тилу на 320 день війни, читайте у матеріалі 24 Каналу.

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05:28 Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко поділився інформацією про ситуацію у регіоні. За його словами, анонсоване загарбниками "відновлення" будівель – чиста фікція. Окупанти, в кращому випадку, ремонтують малий відсоток обіцяних будинків. Не поодинокою є практика, коли росіяни зачищають квартиру "під нуль", а потім просто зникають.

00:46 Польща закликає НАТО виснажити Росію. Про це заявляють у статті видання Welt. Польські політики неодноразово висловлювали ключову думку про те, що Росію як небезпечного агресора потрібно зупинити раз і на завжди, й жодних компромісів шукати тут не варто.

00:05 Радник глави ОП Михайло Подоляк припустив, які території першими поверне Україна. За його словами, коли Україна звільнить Луганську, Донецьку, чи Запорізьку області, то Крим перейде під тотальний вогневий контроль України. Відповідно, росіяни почнуть у паніці втікати звідти.