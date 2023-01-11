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05:20 Павел Лисянский сообщил, что на Донбассе оккупанты буквально уничтожают украинское население. Он говорит, что сейчас работает система поддержки оккупационных администраций от регионов России. В частности, они направляют россиян работать на предприятия временно оккупированных территорий Украины.

02:54 В Госдепе США отмечают, что Россия получала оружие от Северной Кореи через третьи страны. На такой шаг Кремль был вынужден пойти из-за санкций, наложенных Западом.

01:36 Советник главы ОП Михаил Подоляк отметил, что в мире должен наработать механизм, согласно которому Россия больше не сможет осуществлять ядерный шантаж. По его словам, мировым государствам нужно избавиться от страха перед Россией и откровенно обсуждать ядерную тематику. Ведь наблюдается тенденция, которую почему-то выносят за скобки.