Президенты трех государств встретились в рамках Люблинского треугольника. После этого на брифинге для СМИ Науседа заявил, что Киев получит вооружение. Об этом передает 24 Канал.

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Хорошие новости из Литвы

Науседа отметил, что в Литве часто случаются политические споры и дискуссии, однако они никогда не касаются поддержки Украины. С его слов понятно, что Вильнюс будет непоколебимо поддерживать наше государство в войне против России. Все политические партии страны стоят на одном фронте ради этого.

Сегодня я привез хорошие новости для Украины. Мы передаем системы противовоздушной обороны и определенные зенитные установки, которые должны помочь вам с этой борьбой,

– сказал президент Литвы.

В то же время он акцентировал внимание на том, что его государство будет продолжать поддерживать наше – на энергетическом фронте. Вильнюс передал Украине несколько партий генераторов и будет продолжать это делать.

Обратите внимание! Науседа отметил, что, несмотря на войну, Украина реализует рекомендации от партнеров, которые необходимы для начала полноценного вступления в Евросоюз. 9 и 10 февраля вопрос нашего членства в ЕС будет поднят на заседании Европейского совета.

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Польша также предоставит Украине танки.