Президенты трех государств встретились в рамках Люблинского треугольника. После этого на брифинге для СМИ Науседа заявил, что Киев получит вооружение. Об этом передает 24 Канал.
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Хорошие новости из Литвы
Науседа отметил, что в Литве часто случаются политические споры и дискуссии, однако они никогда не касаются поддержки Украины. С его слов понятно, что Вильнюс будет непоколебимо поддерживать наше государство в войне против России. Все политические партии страны стоят на одном фронте ради этого.
Сегодня я привез хорошие новости для Украины. Мы передаем системы противовоздушной обороны и определенные зенитные установки, которые должны помочь вам с этой борьбой,
– сказал президент Литвы.
В то же время он акцентировал внимание на том, что его государство будет продолжать поддерживать наше – на энергетическом фронте. Вильнюс передал Украине несколько партий генераторов и будет продолжать это делать.
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Польша также предоставит Украине танки.
- На этом же брифинге стало известно, что Польша передаст Украине роту танков Leopard 2. Об этом заявил президент государства Анджей Дуда.
- В то же время, глава нашего государства Зеленский после этой встречи сообщил, что решение о помощи должна принять еще одна страна. Какое именно – он не отметил.
- Также по этой теме стоит упомянуть, что Италия готова передать Украине еще больше военного оружия. На этом заметил вице-премьер Антонио Таяни.