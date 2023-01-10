Участие в подписании приняли генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, президент Европейского совета Шарль Мишель и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Они встретились в штаб-квартире НАТО.
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НАТО и ЕС подписали обновленную декларацию о сотрудничестве
Совместная декларация, подписанная представителями НАТО и ЕС, направлена на дальнейшее укрепление и расширение стратегического партнерства между институциями. Предыдущие декларации подписывались в 2016 и 2018 годах.
Мы полны решимости вывести партнерство между НАТО и Европейским союзом на новый уровень.
– заявил Столтенберг, выступая на совместной пресс-конференции.
Лидеры заявили о своей решимости противостоять растущей геостратегической конкуренции и защищать критически важные объекты инфраструктуры. Другие приоритетные направления работы будут включать:
- новые и прорывные технологии,
- космос,
- последствия изменения климата для безопасности,
- иностранное вмешательство,
- информационные манипуляции.
Генеральный секретарь Альянса подчеркнул, что Совместная декларация признает ценность "более состоятельной европейской обороны, которая вносит положительный вклад в безопасность, дополняет НАТО и оперативно совместима с ней".
Столтенберг отметил важность сотрудничества между НАТО и ЕС в контексте изменения среды безопасности после вторжения России в Украину. По его словам, такое партнерство "будет еще более важным, когда Финляндия и Швеция станут полноправными членами НАТО".
"С их вступлением НАТО будет защищать 96% граждан Европейского союза и большую долю его территории, чем когда-либо ранее", – подытожил генсек НАТО.
Вступление Швеции и Финляндии в НАТО: кратко
- Финляндия и Швеция подали заявку на вступление в Североатлантический альянс в мае 2022 года. Такое решение страны приняли на фоне российской агрессии в Украине.
- Уже 28 из 30 членов НАТО ратифицировали протоколы о присоединении Финляндии и Швеции. Только 2 страны пока не согласились. Речь идет о Венгрии и Турции.
- В Будапеште пообещали утвердить заявки Финляндии и Швеции на вступление в НАТО на первой сессии законодательного собрания в 2023 году.