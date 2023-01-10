Участие в подписании приняли генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, президент Европейского совета Шарль Мишель и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Они встретились в штаб-квартире НАТО.

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НАТО и ЕС подписали обновленную декларацию о сотрудничестве

Совместная декларация, подписанная представителями НАТО и ЕС, направлена на дальнейшее укрепление и расширение стратегического партнерства между институциями. Предыдущие декларации подписывались в 2016 и 2018 годах.

Мы полны решимости вывести партнерство между НАТО и Европейским союзом на новый уровень.

– заявил Столтенберг, выступая на совместной пресс-конференции.

Лидеры заявили о своей решимости противостоять растущей геостратегической конкуренции и защищать критически важные объекты инфраструктуры. Другие приоритетные направления работы будут включать:

новые и прорывные технологии,

космос,

последствия изменения климата для безопасности,

иностранное вмешательство,

информационные манипуляции.

Генеральный секретарь Альянса подчеркнул, что Совместная декларация признает ценность "более состоятельной европейской обороны, которая вносит положительный вклад в безопасность, дополняет НАТО и оперативно совместима с ней".

Столтенберг отметил важность сотрудничества между НАТО и ЕС в контексте изменения среды безопасности после вторжения России в Украину. По его словам, такое партнерство "будет еще более важным, когда Финляндия и Швеция станут полноправными членами НАТО".

"С их вступлением НАТО будет защищать 96% граждан Европейского союза и большую долю его территории, чем когда-либо ранее", – подытожил генсек НАТО.

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