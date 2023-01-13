Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков. Як бачимо, "підхід до мислення" світових лідерів зараз суттєво змінився на користь нашої держави.

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Чому Україна вже фактично в НАТО

Резніков впевнений, що Україна отримає довгоочікуване озброєння, зокрема танки та винищувачі, оскільки навесні і Україна, і Росія готуються до нових наступів.

Україна стала членом НАТО. Де-факто, а не де-юре (за законом). Тому що у нас є зброя і розуміння того, як її використовувати,

– наголосив міністр.

До слова, як зазначав сам Путін, "вторгнення в Україну – екзистенціальна битва проти західних країн, які хочуть послабити Росію".

Російське командування стверджує, що воно воює з НАТО в Україні, оскільки Захід постачає нашій державі зброю.

Україна є донором безпеки у світі

Своєю чергою, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що вступ України до НАТО – це паралельний шлях, який потрібно вирішувати окремо.

"Україна вже є фактичним донором безпеки всього Північноатлантичного альянсу. Ми захищаємо євроатлантичний простір і стаємо найпотужнішою військовою силою на східному фланзі НАТО", – сказав Кулеба.

Міністр переконаний, що необхідно якомога швидше формалізувати те, що давно стало фактом: що Україна є невід'ємною та значущою частиною євроатлантичної спільноти.

Наша держава значно посилює колективні можливості та обороноздатність НАТО. Кулеба додав, що повноправне членство нашої держави в НАТО відкриє нові можливості для України та її держав-членів.

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