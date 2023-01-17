За повідомленням Військово-повітряного командування НАТО на чолі зі США, літаки Системи попередження та управління повітряним простором прибули до Румунії 17 січня.

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Літаки НАТО слідкуватимуть за окупантами

З Румунії літаки НАТО підтримуватимуть посилену присутність Альянсу в регіоні та здійснюватимуть моніторинг російської військової активності. Скільки саме повітряних суден скерували до Бухаресту, поки не повідомили.

Оскільки незаконна війна Росії в Україні продовжує загрожувати миру і безпеці в Європі, не повинно бути жодних сумнівів щодо рішучості НАТО захищати та обороняти кожен дюйм території Альянсу,

– заявила речниця НАТО Оана Лунгеску.

За її словами, Системи попередження та управління повітряним простором НАТО можуть виявляти літаки за сотні кілометрів. Це робить їх ключовим інструментом стримування та оборони Альянсу.



НАТО скерує свої літаки в Румунію для стеження за росіянами / Фото НАТО

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Літаки-радіолокатори здійснюють регулярне патрулювання

Розгортання літаків Boeing E-3 Sentry є частиною відповіді НАТО на вторгнення Росії в Україну, якому наприкінці лютого виповнюється вже рік. Відтоді Альянс значно посилив свою присутність у Східній Європі:

винищувачами,

літаками спостереження,

літаками, що здійснюють дозаправлення в польоті.

З лютого 2022 року літаки-радіолокатори здійснюють регулярне патрулювання у Східній Європі та регіоні Балтійського моря. Вони відстежують російські військові літаки поблизу кордонів організації.

Найближчими днями літаки НАТО розпочнуть розвідувальні польоти, виключно над територією Альянсу. Місія триватиме кілька тижнів.

Зверніть увагу! Boeing E-3 Sentry належить до парку з 14 літаків-розвідників НАТО, які зазвичай базуються в Гайленкірхені у Німеччині. Для його обслуговування на базі ВПС Румунії в Отопені, поблизу Бухареста, розгорнуть близько 180 військовослужбовців.