Президент сообщил, что утром 10 февраля Россия выпустила по Украине не менее 70 ракет. Украинский лидер подчеркнул: защитники нашего неба сбили, по меньшей мере, 60 ракет.

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Зеленский отметил, что все российские ракеты страна-террористка направила на гражданскую и гражданскую инфраструктуру.

Несколько российских ракет прошли по воздушному пространству Молдовы и Румынии. Эти ракеты – вызов НАТО, коллективной безопасности. Это террор, который можно и нужно остановить. Мир должен остановить,

– подчеркнул президент.

Зеленский поблагодарил защитников украинского неба.