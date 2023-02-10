Президент сообщил, что утром 10 февраля Россия выпустила по Украине не менее 70 ракет. Украинский лидер подчеркнул: защитники нашего неба сбили, по меньшей мере, 60 ракет.
Обратите внимание Было 2 "Калибра", – в Воздушных силах выясняют факт пролета ракет над Румынией
Зеленский отметил, что все российские ракеты страна-террористка направила на гражданскую и гражданскую инфраструктуру.
Несколько российских ракет прошли по воздушному пространству Молдовы и Румынии. Эти ракеты – вызов НАТО, коллективной безопасности. Это террор, который можно и нужно остановить. Мир должен остановить,
– подчеркнул президент.
Зеленский поблагодарил защитников украинского неба.