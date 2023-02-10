Президент повідомив, що вранці 10 лютого Росія випустила по Україні щонайменше 70 ракет. Український лідер наголосив: захисники нашого неба збили щонайменше 60 ракет.

Зверніть увагу Було 2 "Калібри", – у Повітряних силах з'ясовують факт прольоту ракет над Румунією

Зеленський зауважив, що всі російські ракети країна-терористка спрямувала на цивільних та цивільну інфраструктуру.

Кілька російських ракет пройшли повітряним простором Молдови та Румунії. Ці ракети – виклик НАТО, колективній безпеці. Це терор, який можна і треба зупинити. Світ повинен зупинити,

– наголосив президент.

Зеленський подякував захисникам українського неба.

Важливо! У Повітряних силах пообіцяли надати певні дані та матеріали з радарів, де були зафіксовані прольоти ракет над Румунією. За уточненням речника, їх могло бути 2, мовиться про ракети типу "Калібр". Також там наголосили, що Росія вже тричі використовувала повітряний простір Молдови задля завдання ударів по Заходу України.