Президент повідомив, що вранці 10 лютого Росія випустила по Україні щонайменше 70 ракет. Український лідер наголосив: захисники нашого неба збили щонайменше 60 ракет.
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Зеленський зауважив, що всі російські ракети країна-терористка спрямувала на цивільних та цивільну інфраструктуру.
Кілька російських ракет пройшли повітряним простором Молдови та Румунії. Ці ракети – виклик НАТО, колективній безпеці. Це терор, який можна і треба зупинити. Світ повинен зупинити,
– наголосив президент.
Зеленський подякував захисникам українського неба.