Однако в Бухаресте говорят, что на своей территории российские ракеты не зафиксировали. 24 Канал разбирался в этой ситуации, поэтому все, что известно об этом инциденте – читайте дальше.

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Российские "Калибры" нарушили воздушное пространство Молдовы и НАТО

Во время массированной ракетной атаки Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный опубликовал официальное сообщение, в котором говорится, что 2 российские крылатые ракеты "Калибр" около 10:18 пересекли границу Украины и Молдовы. Уже в 10:33 эти ракеты нарушили воздушное пространство Румынии, а затем снова вошли в воздушное пространство Украины.

Следует отметить, что Румыния является членом НАТО, поэтому российские ракеты в ее воздушном пространстве считаются нарушением пространства Альянса, которое является вопиющим нарушением.

Уже далеко не впервые ударов России по Украине страдают соседние государства. В частности, известно о нескольких случаях нарушения российскими ракетами воздушного пространства Молдовы и даже падения обломков ракеты. К слову, в Минобороны страны в результате расследования выяснили, что на украино-молдавской границе упала ракета С-300 – вероятно от украинского ПВО. Однако позиция Кишинева четкая и последовательная – вина за инцидент лежит исключительно на России, ведь Украине не пришлось бы использовать системы ПВО, если бы не ее постоянные атаки.

Серьезный прецедент: зачем Россия запустила ракеты из Румынии

Представитель Воздушных сил Юрий Игнат отметил, что, несмотря на то, что российские ракеты уже несколько раз нарушали воздушное пространство Молдовы, случай 10 февраля является серьезным прецедентом, ведь "Калибры" нарушили воздушное пространство НАТО.

Это уже не шутки, первый подобный прецедент. Они залетели на территорию Молдовы через Одесскую область. Радиолокационно наблюдалось две ракеты "Калибр". Они пересекли воздушное пространство Молдовы с Румынией, оттуда вернулись на территорию Украины в Черновицкую область,

– заметил Игнат.

Представитель Воздушных Сил предположил, что таким образом Россия решила проверить, как будет реагировать Альянс. По его мнению, мир должен отреагировать на столь наглые действия России. Не стоит забывать, что у кафиров и в Средиземном море находятся корабли-носители ракет "Калибр". Следует реагировать на столь позорные поступки от России.

Президент Украины Владимир Зеленский впоследствии заявил, что пролет ракет над Румынией вызов НАТО и коллективной безопасности Альянса, поэтому мир должен реагировать на этот террор.

Несколько российских ракет прошли по воздушному пространству Молдовы и Румынии. Эти ракеты – вызов НАТО, коллективной безопасности. Это террор, который можно и нужно остановить. Мир должен остановить,

– подчеркнул президент.

Вызов российского посла и решительный протест: как Молдова реагирует на инцидент

Почти сразу после заявления Валерия Залужного министерство обороны Молдовы подтвердило нарушение своего воздушного просто. Правда, в Кишиневе заявили о пролете одной ракеты через их территорию.

"Ответственные структуры учреждения в 10:18 обнаружили ракету, которая пересекла воздушное пространство Республики Молдова над городом Мокрая Приднестровского региона, а впоследствии над городом Косауке Сорокского района. Ракета направлялась в сторону Украины", – говорится в сообщении.

Тип ракеты не уточнен, однако стоит отметить, что в этот раз это точно не ракета С-300, ведь она имеет не такую дальность, чтобы лететь, условно, из временно оккупированного Крыма через Одесщину и Молдову вплоть до Черновицкой области.

Впоследствии Министр иностранных дел Молдовы Николае Попеску срочно вызвал российского посла. В Кишиневе осудили нарушение воздушного пространства и подчеркнули, что российские удары по Украине вредят гражданам Молдовы

Что о российских ракетах говорят в Румынии

Министерство обороны Румынии отрицает информацию о пролете ракет над своей территорией. По данным Бухареста, Россия запустила ракеты с Черного моря, пересекшие воздушное пространство Украины и Молдовы, однако на территории Румынии их якобы не было. Следует отметить, что Минобороны страны говорит также об одной воздушной цели.

Ближайшая точка траектории цели к воздушному пространству Румынии была зафиксирована радиолокационными системами примерно в 35 километрах к северо-востоку от границы.

– заявили в Минобороны Румынии.

Спикер Генсека НАТО Йенса Столтенберга отказалась предоставлять комментарии по ситуации, ссылаясь на информацию от Бухареста о том, что нарушения воздушного пространства якобы не зафиксировали.

Однако спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что есть данные радаров, фиксировавших пролет ракет. Зара Украина устанавливает все детали этого инцидента. В то же время, наша страна требует ответной реакции от Румынии и НАТО.