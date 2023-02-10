У зверненні 10 лютого глава нашої держави не міг не згадати про чергове засідання Ставки та поїздки у країни в Європи. Він констатував, що цей робочий тиждень був дуже складним.

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Ставка Верховного Головнокомандувача

Зеленський зазначив, що сьогодні відбулось ще одне засідання Ставки. Найгарячішою точкою на лінії зіткнення залишається Бахмут на Донеччині. Однак найближчим часом слід очікувати нового пакету допомоги, адже має відбутись зустріч партнерів у форматі "Рамштайн".

Розглянули на ставці ситуацію з постачанням зброї. Загальну ситуацію зі захистом держави. Готуємось до нового "Рамштайну". Ми вже про це говорили – про нові опції, які мають бути відкриті для України разом з партнерами,

– сказав український лідер.

Звернення Зеленського за 10 лютого: дивіться відео

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Глава нашої держави згадав також, що цього тижня завітав у столиці Великої Британії, Франції та Бельгії – себто Лондон, Париж, Брюссель. Він спілкувався з європейськими високопосадовцями та обговорював з ними те, як посилити боєздатність воїнів ЗСУ.

Є дуже важливі домовленості, і ми отримали хороші сигнали. Це стосується як далекобійних ракет і танків, так і наступного рівня нашої співпраці – бойової авіації. Але над цим треба нам ще попрацювати,

– сказав президент.

Окрім того, Зеленський радив був бачити у Британії, як українські вояки швидко навчаються керувати танками Challenger. Також президент заакцентував на тому, що відбулась фундаментальна зустріч у Франції з Президентом Макроном і канцлером Шольцом.

Розкривати деталі цього тристороннього діалогу не є неправильним, однак уже можна констатувати, що сторони почули один одного. Тому Україні слід очікувати на посилення підтримки.