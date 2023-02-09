Напередодні про цей візит повідомляв журналіст видання "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк. Він констатував, що наступного дня після відвідин Лондона – себто 9 лютого – український лідер прибуде в Бельгію. Його інформацію стосовно цього виявилася правдивою, тому в цьому матеріалі 24 Каналу читайте про найголовніші тези з виступу Зеленського.

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Володимир Зеленський подякував країнам ЄС за підтримку та увагу до України. Президент наголосив: наразі триває боротьба за Європу.

Зеленський виступає у Європарламенті: дивіться відео

Історична промова Зеленського в Європарламенті

"Я тут, щоб захистити шлях народу додому"

Зеленський наголосив: Європі пощастило, що абсолютна більшість у Європарламенті має принциповість та енергійність. Український лідер зауважив: європейські правила життя – це коли кожен та кожна мають значення, й панує верховенство права.

Президент наголосив, що європейські держави прагнуть бути соціальними, а суспільства – відкритими. Різноманіття є цінністю, різні цінності поєднані справедливою рівністю, а кордони – непорушені, водночас їхній перетин не відчувається. Люди вірять у завтра й готові вийти на вулицю, щоб вибороти своє завтра. Між президентом та протестувальником є єдиний бар'єр – чесні вибори.

Це – наша Європа. Такі наші правила. Такий наш життєвий шлях. І для України – це шлях до свого дому, – заявив Зеленський.

Що говорили про візит Зеленського у Брюссель напередодні