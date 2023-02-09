Напередодні про цей візит повідомляв журналіст видання "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк. Він констатував, що наступного дня після відвідин Лондона – себто 9 лютого – український лідер прибуде в Бельгію. Його інформацію стосовно цього виявилася правдивою, тому в цьому матеріалі 24 Каналу читайте про найголовніші тези з виступу Зеленського.
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Володимир Зеленський подякував країнам ЄС за підтримку та увагу до України. Президент наголосив: наразі триває боротьба за Європу.
Зеленський виступає у Європарламенті: дивіться відео
Історична промова Зеленського в Європарламенті
"Я тут, щоб захистити шлях народу додому"
Зеленський наголосив: Європі пощастило, що абсолютна більшість у Європарламенті має принциповість та енергійність. Український лідер зауважив: європейські правила життя – це коли кожен та кожна мають значення, й панує верховенство права.
Президент наголосив, що європейські держави прагнуть бути соціальними, а суспільства – відкритими. Різноманіття є цінністю, різні цінності поєднані справедливою рівністю, а кордони – непорушені, водночас їхній перетин не відчувається. Люди вірять у завтра й готові вийти на вулицю, щоб вибороти своє завтра. Між президентом та протестувальником є єдиний бар'єр – чесні вибори.
Це – наша Європа. Такі наші правила. Такий наш життєвий шлях. І для України – це шлях до свого дому, – заявив Зеленський.
Що говорили про візит Зеленського у Брюссель напередодні
- У виданні Euractiv зазначали, що однією з цілей візиту Зеленського до Європарламенту є пришвидшення перемовин щодо надання Збройним Силам західного озброєння.
- Там також припустили, що після виступу в головному законодавчому органі ЄС український лідер може відвідати саміт Європейського Союзу.
- Водночас радник очільника Офісу Президента Михайло Подоляк також підтверджував, що глава нашої держави змушений був виїхати за межі України для того, аби спонукати Захід у пришвидшеному режимі та в більших об'ємах надавати нам озброєння.
- Слід сказати, що найбільше українським воякам на цьому етапі війни потрібні винищувані, зокрема літальні апарати F-16, та далекобійні ракети.
- Окрім того, важливо, аби партнери зміцнювали так звану "танкову коаліцію", адже це допоможе ЗСУ втримати оборону Бахмута та інших населених пунктів, що ворог намагається захопити уже тривалий час.