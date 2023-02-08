Про прибуття українського лідера в Лондон стало відомо 8 лютого, близько 12:40. Водночас радник глави ОП Михайло Подоляк в ефірі національного телемарафону констатував, такі закордонні візити плануються заздалегідь. Про це інформує 24 Канал.

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Головна ціль візиту – зброя

За словами Подоляка, про такі відрядження у цілях безпеки Київ не може повідомляти завчасно. Також з його заяви зрозуміло, що головна ціль візиту президента Зеленського у Лондон просто зараз є пришвидшення процесу перемовин щодо надання нам озброєння.

Треба на цьому етапі війни говорити конкретно. Нам потрібні певні види номенклатурної зброї. В цьому випадку йдеться про літаки. Окрім літаків, дальнобійні ракети. Та, окрім ракет, нам потрібне пришвидшення постачання танків,

– сказав представник Офісу Президента.

Він наголосив, що глава нашої держави у Великій Британії буде прямо, а не натякаючи говорити партнерам про необхідність передання нам озброєння. Потрібно, аби усі держави цивілізованого світу зрозуміли, що боротьба України проти Росії є важливою для збереження порядку та миру у всіх країнах нашої земної кулі.

Зверніть увагу! Подоляк згадав про те, що перед та після виступу Зеленського у Вестмінстерському палаці лунали безперервні овації від британських високопосадовців. Це підкріплює тезу стосовно того, що Захід усвідомлює, що війна в Україні – це не локальний конфлікт, а масштабне протистояння за демократичні цінності.

Реакція Лондона на прохання України