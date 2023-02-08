Про рішення Зеленського завітати у Велику Британію стало відомо вранці 8 лютого. Зауважимо, що у цій державі українського лідера зустрічали з неабияким теплом.
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Як президента України вітали в Лондоні
Слід зазначити, що після сходження з борту авіасудна Володимира Зеленського зустрічав прем'єр Британії Ріші Сунак. Опісля глава нашої держави вирушив у Вестмінстерський палац. Оплески не зупинялися ні на мить під час сходження Зеленського до трибуни.
Володимир Зеленський прибув до Вестмінстер Холу, щоб поспілкуватися з депутатами та лордами. Йому аплодують, його підбадьорюють британські політики,
– написали у виданні Sky News.
Водночас там заакцентували на тому, що відбулося декілька "раундів аплодисментів". І це лише до того, як президент Зеленський почав виголошувати свою промову.
Зеленському безперервно аплодують британські високопосадовці: дивіться уривок з трансляції Sky News
Власне, варто сказати, що Вестмінстерський палац є тією будівлею, де відбувається засідання британського парламенту. Розташований він на північному березі річки Темзи, володіє ним королівська сім'я.
Вестмінстерський палац у Лондоні / Світлина зі сайту britannica.com
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Візит Зеленського у Британію: що потрібно знати
- Відомо, що близько 12:40 за київським часом борт з президентом України приземлився у Великій Британії. Важливо, що літак прибув в аеропорт Станстед, який розташований на півночі Лондона.
- Згодом у виданні Telegraph припустили, що глава України зустрінеться з королем Чарльз ІІІ. Власне, для цього Зеленський повинен завітати у Букінгемський палац, що є резиденцією королівської сім'ї.
- Також у ЗМІ нагадали, що Лондон від початку повномасштабного вторгнення активно підтримує Україну та робить усе для того, аби російські окупанти отримали по заслузі. Зокрема, солідарні з нашою нацією члени монаршої родини.