У цьому матеріалі 24 Канал розповідає усі найголовніші події дня з фронту та міжнародної арени.

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02:12 Сенат Франції майже одноголосно ухвалив рішення про збільшення допомоги Україні. Також обіцяють посилити санкції як проти Росії, так і проти тих країн, які їй допомагають.

01:30 Заступник міністра національної оборони Польщі Войцєх Скуркевич анонсував навчання ЗСУ на території їхньої країни. Мовиться про те, що кожного місяця Польща можливо займатиметься підготовкою двох батальйонів ЗСУ. Також передбачені медичні курси та інші базові навчання для захисників України.