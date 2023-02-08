О решении Зеленского посетить Великобританию стало известно утром 8 февраля. Заметим, что в этом государстве украинского лидера встречали с большим теплом.
Читайте также Зеленский выступает в парламенте Великобритании: главные тезисы речи президента – видео
Как президента Украины приветствовали в Лондоне
Следует отметить, что после схождения с борта корабля Владимира Зеленского встречал премьер Британии Риши Сунак. Потом глава нашего государства отправился в Вестминстерский дворец. Аплодисменты не останавливались ни на мгновение.
Зеленскому непрерывно аплодируют британские чиновники: смотрите видео