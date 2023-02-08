В СМИ появилась информация, что президент Владимир Зеленский 8 февраля прибудет в Великобританию.

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Зеленский посетит Букингемский дворец

Король сегодня проведет аудиенцию с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщили в Букингемском дворце,

– пишет Telegraph.

Как отмечают в СМИ, эту информацию им подтвердили в Букингемском дворце.

Издание также напомнило, что Королевская семья активно поддерживала и поддерживает Украину во время российской агрессии.

Что известно о визите зеленого в Великобританию

Президент Зеленский прибыл в Британию , где встретил его премьер-министр страны Сунак.

На Даунинг-стрит сообщили, что Зеленский проведет встречи с премьер-министром Риши Сунаком и выступит с речью в парламенте. Президент и его команда также встретятся с руководителями оборонных и ведомств безопасности, в том числе с начальником Генерального штаба и начальником Военно-воздушных сил, чтобы обсудить детали программы учений.

Ожидается, что Риши Сунак объявит о расширенной программе подготовки украинских войск, включив в нее пилотов истребителей и морских пехотинцев, а также поставку Киеву дальнобойного оружия.

Также, по сообщению СМИ, Великобритания сегодня введет дополнительные санкции против тех, кто помогал Путину "увеличить личное богатство, и компаний, получающих прибыль от военной машины Кремля".

Reuters пишет, что сам премьер подчеркнул, что визит Зеленского в Великобританию является свидетельством мужества, решительности и борьбы его страны, а также доказательство нерушимой дружбы между двумя странами.

Напомним, что это второй зарубежный визит украинского президента с начала войны.