О прибытии украинского лидера в Лондон стало известно 8 февраля около 12:40. В то же время советник главы ОП Михаил Подоляк в эфире национального телемарафона констатировал, что такие заграничные визиты планируются заранее. Об этом информирует 24 Канал.

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Главная цель визита – оружие

По словам Подоляка, о таких командировках в целях безопасности Киев не может сообщать раньше времени. Также из его заявления понятно, что главной целью визита президента Зеленского в Лондон прямо сейчас является ускорение процесса переговоров о предоставлении нам вооружения.

Надо на этом этапе войны говорить конкретно. Нам нужны некоторые виды номенклатурного оружия. В этом случае речь идет о самолетах. Кроме самолетов, дальнобойные ракеты. Но, кроме ракет, нам нужно ускорение поставок танков,

– сказал представитель Офиса Президента.

Он подчеркнул, что глава нашего государства в Великобритании будет прямо, а не намеками говорить партнерам о необходимости передачи нам вооружения. Нужно, чтобы все государства цивилизованного мира поняли, что борьба Украины против России важна для сохранения порядка и мира во всех странах нашего земного шара.

Обратите внимание! Подоляк вспомнил о том, что перед и после выступления Зеленского в Вестминстерском дворце звучали непрерывные овации от британских чиновников. Это подкрепляет тезис о том, что Запад отдает себе отчет, что война в Украине – это не локальный конфликт, а масштабное противостояние за демократические ценности.

Реакция Лондона на просьбы Украины